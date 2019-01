Conozcan a Sylas, el nuevo campeón de League of Legends

Para comenzar de buena forma este 2019 tenemos que Riot Games ha presentado un nuevo campeón para League of Legends, se trata de Sylas, el Usurpador.

Se menciona que Sylas estuvo 15 años encadenado por los opresores, pero por fin logró escapar de su prisión y con sed de venganza intentará sembrar el caos y reclamar lo que es suyo.

Una vez estuve prisionero, como tú. Encerrado por cobardes e hipócritas que me dejaron morir por lo que soy. No había nada por lo que vivir, salvo por la venganza. No hay nada que perder, excepto mis cadenas. Pero en la revolución venidera, nuestra revolución, estas cadenas nos liberarán a todos. Y me aseguraré de que nadie nos vuelva a encadenar.