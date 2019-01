El sur de Chile retratado desde el espacio por un astronauta que quedó maravillado

El sur de Chile es ahora una postal universal, luego de que un astronauta de la Estación Espacial Internacional le sacara una imagen desde el espacio.

Se trata de David Saint-Jacques, un astronauta canadiense que se dedica a sacar fotos educativas de la Tierra desde el espacio.

Lo primero que hizo Saint-Jaques cuando sacó la foto de Chile fue exclamar "qué majestuoso lugar. Me encantaría visitarlo".

Sin embargo, hay un error en su tweet, ya que habla sobre los desiertos del sur, y no existen en esa zona del país.

The mountains and deserts of southern Chile, a majestic place I’d love to visit. // Les montagnes et les déserts du sud du Chili, un endroit majestueux que j’adorerais visiter. #DareToExplore #OsezExplorer pic.twitter.com/xVotTyRMiQ

— David Saint-Jacques (@Astro_DavidS) January 28, 2019