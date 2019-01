StayIn: Una web que te recomienda películas según en tu estado de ánimo

StayIn viene a solucionar el problema que todos tenemos: Queremos ver una película pero no sabemos ni qué queremos ver ni de qué tenemos ganas.

StayIn nos resuelve la vida cuando nos quedamos un domingo en casa. Imagina la escena: Tienes casa sola, no tienes ganas de hacer nada, quizás una película sea lo mejor para esos casos pero ¿Qué sería bueno ver? Para ahorrar todo ese tiempo que perdemos leyendo descripciones y viendo trailers por horas, es mejor responder unas pocas simples preguntas.

Tan simple como eso, la página de StayIn te preguntará cosas sencillas que van desde “¿Te gusta la fantasía?” hasta “¿Estás harto de las grandes producciones?” con tal de poder recomendarte una película que vaya perfecto con tu estado de animo.

Tienes tres opciones para responder a las preguntas: Si, No y No me interesa. De esa manera filtra de forma rápida el hecho de que no te guste el amor de adolescentes pero si te gusten los clásicos de los 80’s. Todas las preguntas son en inglés, pero son sencillas, así que no te preocupes mucho por eso.

Con un catálogo de más de 17,000 películas para recomendación, seguramente esta web encontrará lo que buscas. Aunque si por azares del destino, tu película favorita de Ingmar Bergman no se encuentra dentro del catálogo de StayIn, puedes contactarlos directamente a su correo para ayudar a la comunidad a tener más recomendaciones de películas de calidad.

En lo personal, la usé un par de veces y puedo decir que sus recomendaciones no decepcionan en absoluto, la primera vez en tres preguntas me recomendó “The Usual Suspects” y la segunda vez me recomendó “Stand By Me” dos excelentes clásicos de dos géneros muy diferentes.

Si te interesa y quieres ver algo pero no sabes qué ver, te dejamos la página aquí.