Estas son todas las novedades de Star Wars que veremos en 2019

Incluyendo una nueva película, nuevas series de TV, juegos, libros y más.

Con las últimas películas de Star Wars recibiendo críticas muy divididas y después de un período de relativa calma en lanzamientos, este 2019 será un año clave para el universo creado por George Lucas ya que se estrenarán múltiples proyectos que serán clave para unir a todos los fans de esta mítica saga.

A continuación tienen un listado de las novedades de Star Wars que veremos en este 2019 cortesía de Entertainment Weekly:

Star Wars Episodio IX

J.J. Abrams volverá a la silla de director para esta cinta por lo que hay grandes expectativas debido a que se espera que haya aprendido de su experiencia anterior y para esta ocasión tenga una mejor idea de cómo complacer a los fans.

Aún hay pocos detalles, de hecho no se ha dado a conocer el nombre de la película, pero sabemos que que Mark Hamill regresará de alguna manera como Luke Skywalker y que se usará material pregrabado de Carrie Fisher para cerrar la historia de Leia Organa. Además de los actores mencionados también aparecerá Billy Dee Williams como Lando, uniéndose a los protagonistas de la nueva trilogía como Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver y Oscar Isaac. El Episodio IX se estrenará el 20 de diciembre.

The Mandalorian

Una nueva serie de TV live-action que llegará de la mano de Jon Favreau que igualmente está entre las grandes esperanzas para satisfacer a los fans. Será una historia centrada en un "pistolero solitario" interpretado por Pedro Pascal que llegará a finales de este año en exclusiva por Disney+, el nuevo servicio de streaming de la compañía.

The Clone Wars Temporada 7

El servicio de streaming Disney+ traerá de vuelta esta querida serie animada con 12 episodios que explorarán historias sin terminar entre Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Ahsoka Tano.

Star Wars Celebration – Chicago

La llamada Ciudad de los Vientos será sede del magno evento centrado en Star Wars que se llevará a cabo del 11 al 15 de abril donde se espera que se revelen detalles sobre las nuevas películas y series, incluyendo la centrada en el personaje de Cassian Andor interpretado por Diego Luna.

Galaxy's Edge en los parques temáticos de Disney

Una nueva y espectacular atracción que permitirá a los visitantes pilotear el Halcón Milenario y experimentar los viajes por el espacio que se incluirá en Disneyland en Anaheim y en Walt Disney World en Orlando.

Vader Immortal

Para este año también se espera el lanzamiento de Vader Immortal, una nueva experiencia de realidad virtual para el Oculus Quest que será una historia centrada en Darth Vader escrita por el reconocido guionista David S. Goyer.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Electronic Arts y Respawn Entertainment se encuentran preparando este nuevo videojuego que se enfocará en un Padawan que sobrevivió a la masacre de Jedis que vimos en Revenge of the Sith. Aún no tiene fecha de lanzamiento pero se espera para la temporada navideña de este 2019.

Star Wars: Resistance

Pronto se estrenarán los últimos episodios de la primera temporada de esta caricatura que se transmite por Disney Channel.

Vader: Dark Visions #1

Este cómic de Marvel reimagina a Darth Vader ya que en lugar de mostrarlo como villano aparece como una especie de anti-héroe, incluso combatiendo sobre una especie de caballo. Se estrenará en marzo con guión de Dennis Hopeless y arte de Paolo Villanelli.

Obi-Wan #1

Otra serie de cómics de Marvel centrada en Obi-Wan Kenobi en la época en donde el Jedi tenía a Anakin Skywalker como aprendiz. Se estrenará esta semana con guión de Jody Houser e ilustraciones de Luke Ross y Cory Smith.

Jango Fett #1

El próximo 9 de enero se lanza esta entrega de Age of the Republic con una historia obviamente entrada en Jango Fett y su hijo Boba.

Star Wars: Age of the Republic Special #1

Una trilogía que incluirá historias sobre Mace Windu, Asaji Ventress el Capitán Rex, y aunque la ilustración muestra a Jar Jar Binks se reporta que su aventura fue eliminada de la publicación que se estrenará el 16 de enero.

Anakin Skywalker #1

Una nueva historia que llega desde Houser and Smith sobre Anakin Skywalker en las Guerras Clónicas. Se estrenará el 6 de febrero e incluirá elementos que tienen que ver con la transformación de Anakin a Darth Vader.

Count Dooku #1

Una historia centrada en el Sith Count Dooku que fue interpretado por el fallecido Christopher Lee que se lanzará el 13 de febrero.

Padme Amidala #1

El 6 de marzo Houser-Smith estrenará la historia centrada en Padme Amidala que va a una misión aparentemente diplomática pero que acabará con una trampa.

General Grievous #1

El 13 de marzo se estrenará esta historia que muestra al asesino de Jedis haciendo un descubrimiento en un antiguo templo.

Mechanical Mayhem

Una serie de cuentos para niños de IDW que incluirá aventuras de C3P0 y R2D2 que se pondrá disponible el 12 de marzo.

The Queen’s Shadow

Una novela de E.K. Johnston que narra cuando la Reina Amidala renunció a su puesto para seguir sirviendo al planeta como senadora galáctica. Se lanzará el 5 de marzo.

Master & Apprentice

Otra novela del universo Star Wars, en esta ocasión de la pluma de Claudia Gray con una historia sobre los lazos entre Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi. Se estrenará el 16 de abril.

Thrawn: Treason

Una novela de Timothy Zahn en donde el Gran Almirante Thrawn busca encontrar su lugar en el Imperio en plena construcción de la Estrella de la Muerte. Llegará a las tiendas el 23 de julio.

C-3PO Does NOT Like Sand!

Una historia para niños que se lanzará el 4 de junio con ilustraciones de Brian Kesinger y que incluye aventuras de los droides R2-D2, C3P0 y BB-8.

Industrial Light & Magic Presents: Making Solo

El 16 de abril se ofrecerá un vistazo a cómo la icónica compañía de efectos especiales creó los nuevos planetas, criaturas y naves para la película de Han Solo.

¿Qué les parece? ¿Creen que con las novedades de Star Wars para este 2019 tengan lo necesario para complacer a todos los fans de la saga?