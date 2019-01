Star Wars: El actor que interpretó a Jar Jar Binks habla sobre lo cerca que estuvo del suicidio por el odio de los fans

El actor interpretó a Jar Jar en Star Wars, y bueno, la furia innecesaria de los fans llegó mucho más lejos de los cines.

Se llama Ahmed Best y a los 25 años de edad; tuvo una gran oportunidad: interpretar a Jar Jar Binks en una se las sagas más importantes de la historia del cine. Sin embargo, el personaje no sólo no fue del agrado de los fans, sino que generó un odio difícil de creer. Y no sólo contra la ficción, sino también contra el actor en la vida real. Star Wars Episode I: The Phantom Menace fue un antes y un después para Ahmed, y no en el buen sentido.

20 years next year I faced a media backlash that still affects my career today. This was the place I almost ended my life. It’s still hard to talk about. I survived and now this little guy is my gift for survival. Would this be a good story for my solo show? Lemme know. pic.twitter.com/NvVnImoJ7N — Ahmed BEst (@ahmedbest) July 3, 2018

Star Wars y sus complicados fanáticos

Los fans de la saga no son fáciles de complacer, eso se sabe. No ahora, no antes, y Best sufrió por ello. Un personaje forzado, sumado a los trolls que ahora todos conocemos, le hicieron pensar en quitarse la vida. Las reacciones de los fans acérrimos de la saga aseguraban no sólo que él había arruinado las películas, sino también su infancia y prácticamente su vida. Y claro, no podían faltar los ataques personales y racistas. Maravillosos seres humanos.

Así lo describe él mismo en un video al respecto:

De hecho, actualmente sigue sucediendo. Kelly Marie Tran, la actriz que interpretó a Rose en The Las Jedi, tuvo que alejarse de las redes sociales por los ataques furibundos, misóginos, racistas y sin sentido por parte de los fans de la saga. Por fortuna, no todos los fanáticos son así; aunque ese pequeño cúmulo de trolls sabe cómo hacerse notar (de la peor manera).