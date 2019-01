Spider-Man Far from Home: ¿Ocurre antes o después de Avengers: Endgame?

Spider-Man Far from Home ya estrenó trailer nuevo y ha dejado a los fans con más preguntas que respuestas sobre su lugar en la cronología de películas.

Spider-Man: Far From Home está muy cercana a ser estrenada y con dos versiones del mismo trailer ya disponibles, los fans se han quedado con la gran duda: ¿Far From Home ocurre antes o después de Infinity War?

Caso 1: Ocurre después de Infinity War y Endgame.

En el primer caso, que es lo que todos hemos llegado a pensar. Si es que esta película llega a ocurrir después de la siguiente película de Avengers, entonces quiere decir que todo el conflicto se solucionó, y que aquellos quienes perdieron la vida a manos de Thanos han regresado a la vida sin mayores problemas.

De hecho, son los mismos Kevin Feige y Amy Pascal quienes aseguraron que la cinta va a ocurrir justo después del final de Endgame, y con justo después se refieren a minutos después de haber concluido la próxima película de los Avengers ¿Eso qué quiere decir? ¿El universo se va a reiniciar como si la guerra con Thanos no hubiera pasado? Ciertamente todos se ven muy tranquilos para ser personas que recién regresaron de la muerte.

Sumado al caso no podemos ver a Tony Stark por ningún lado, y ya que los contratos de Robert Downey Jr. y Chris Evans se han dado por terminados, es posible que ellos dos logren hacer que la guerra contra Thanos nunca haya ocurrido, a costa de dar sus propias vidas.

Podemos ver el nombre de Pepper Pots en el cheque que Happy le entrega a la tía May, pero no se ve referencia alguna a Tony Stark o incluso a las Industrias Stark.

Si tomamos como cierta la palabras de los creadores, es posible entonces que todo regrese a la normalidad pero sin Steve ni Tony, y que pronto veamos otra alineación de vengadores protagonizar futuros filmes.

Caso 2: Ocurre antes de Infinity War.

Tan solo como curiosidad, hay varias cosas que parecen señalar que Spider-Man: Far From Home ocurre antes de Infinity War. Siendo lo más obvio que Peter Parker está vivo, lo cuál podría significar que aún no ha muerto a manos de Thanos. Al igual que una escena en específico podría servir como evidencia de esta teoría.

En vista de que Peter Parker va de vacaciones a Europa con sus compañeros de clase, verlo en el autobús con todo ellos a inicios de Infinty War podría significar que cuando todos van de regreso del viaje es cuando se desata todo el caos.

En el trailer de Far From Home también aparece Nick Fury, quien como recordarán, también murió a manos de Thanos en la escena post-créditos de Infinity War, junto con Maria Hill. A menos claro, que sea uno de los robots que Nick Fury usa constantemente en los cómics.

Conclusiones.

Es más probable que la segunda película de Spider-Man se sitúe después de la película de Avengers: Endgame, pero ya que Kevin Feige y Amy Pascal confirmaron en muchas ocaciones que Avengers 4 no se titularía Endgame, creer en lo que digan no es siempre la mejor opción.