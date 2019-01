Spider-Man para PS4 pronto recibirá algo relacionado a Los 4 Fantásticos

La información se reveló en el arranque de la Semana de Los 4 Fantásticos.

Marvel realizó una transmisión en vivo por el arranque de la Semana de Los 4 Fantásticos y entre las novedades se incluyó algo interesante sobre Marvel's Spider-Man (vía IGN).

Ryan Penagos de Marvel comentó que algo relacionado a Los 4 Fantásticos llegará muy pronto a Spider-Man para PlayStation 4, aunque desafortunadamente no dio más detalles al respecto.

Algo fantástico llegará muy pronto a Marvel's Spider-Man. No puedo decirles nada más por ahora, pero van a querer estar atentos a esto. Será asombroso y fantástico.

La noticia fue publicada en la cuenta de Twitter de Marvel Games, e incluso fue retuiteada por Insomniac Games acompañándola con el emoji de ojos.

Obviamente los fans han comenzado con la serie de especulaciones, y aunque los más optimistas creen que veremos nuevos capítulos de DLC protagonizados por el Sr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Mole, lo más probable es que se trate de uno o dos nuevos trajes para Spidey.

De ser esto último se lanzaría de forma similar al traje basado en el Spider-Man de Sam Raimi, y podría tratarse del Bombastic Bagman o del de Future Foundation.

Lo mejor será esperar ya que seguramente en el transcurso de la semana se revelarán más detalles al respecto.

Marvel's Spider-Man está disponible en exclusiva para PlayStation 4 y a finales de 2018 recibió "Silver Lining", la última parte del DLC "The City That Never Sleeps".