Steve Carell y Netflix anuncian una comedia sobre la Space Force de Donald Trump

Steve Carell y Greg Daniels se volverán a reunir tras el éxito de The Office para una nueva serie de comedia sobre la Space Force del presidente estadounidense Donald Trump (vía EW).

La serie llamada simplemente Space Force llegará a través de Netflix y se desarrollará en el lugar de trabajo de las personas encargadas de instaurar la sexta división de las fuerzas armadas de Estados Unidos, obviamente con tono cómico y como una especie de sátira de los planes de Trump.

Space Force all the way!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2018