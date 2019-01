¡Excelente! Juegos de SNES llegarían a la Nintendo Switch a través de su servicio de suscripción mensual

Una filtración sostiene que serían al menos 22 los juegos de SNES que llegarían a la Nintendo Switch próximamente, al igual que hizo con los de la NES.

Una vez más Nintendo vuelve a sacar la carta de la nostalgia. Sin embargo, esta vez no se trata de otra consola retro como las exitosas NES y SNES Classic. En realidad se trataría de una adición de juegos de esta última consola al catálogo online de la Nintendo Switch.

Así es: el público game se habría emocionado después de ver una filtración difundida en internet. Esta dice que próximamente llegarían a la Switch un total de al menos 22 títulos pertenecientes a la SNES. Estos se sumarían a los ya presentes de la NES, entre los que están Super Mario 3 y Metroid.

Esta decisión sería apropiada para un momento en el que se espera que Nintendo deje de fabricar más SNES Classic. De esta forma la gente que nunca se atrevió a comprar la consola podría verse tentada a empezar a pagar la suscripción mensual de la Switch.

La filtración se dio después de que un leaker conocido como Kapu encontrara en el código de la Nintendo Switch la lista de los 22 juegos. Muchos de ellos ya estaban presentes en la SNES Classic. Eso sí, no se sabe todavía en qué momento serían lanzados.

La lista de juegos

Estos son los títulos que llegarían al servicio de suscripción:

Super Mario Kart

Super Soccer

Legend of Zelda: Link to the Past

Demon’s Crest

Yoshi’s Island

Stunt Race FX

Kirby’s Dream Course

Pop’n Twinbee

Star Fox

Star Fox 2

Contra 3

Kirby Super Star

Super Ghouls ‘n Ghosts

Kirby’s Dream Land 3

Super Metroid

Super Mario World

Pilotwings

F-ZERO

Super Punch-Out!!

The Legend of the Mystical Ninja

Super Mario All-Stars

Breath of Fire 2

Si bien se aprecia la presencia de nombres como The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario World o Star Fox 2, es una lástima que otros grandes juegos se hayan quedado por fuera. Por ejemplo, Donkey Kong Country o Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars. Sin embargo, nada impide que lleguen después o Nintendo modifique esta lista en el momento de su lanzamiento.