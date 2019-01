Super Smash Bros. Ultimate: Se acaba el tiempo para canjear a la Planta Piraña gratis

La Planta Piraña es gratis para quienes compraron Super Smash Bros. Ultimate antes de Febrero del 2019, no dejes pasar la fecha para conseguirla gratis.

Super Smash Bros. Ultimate es uno de los juegos que más hype han causado en la historia de Nintendo, y con este llegaron personajes que nunca esperamos ver en el juego, uno de ellos es la Planta Piraña de la franquicia Mario Bros.

Nadie se lo esperaba, nadie la pidió y ciertamente nadie está decepcionado, porque tal parece que jugar con este enemigo de Mario y Luigi será toda una experiencia.

Aunque no se han dado a conocer los detalles de su lanzamiento, algo es seguro: Ya se está acabando el tiempo para que puedas obtenerla gratis.

A todas las personas que compraron Super Smash Bros. Ultimate antes de Febrero del 2019 se les dio la oportunidad de conseguir a este personaje sin costo alguno, a partir de Febrero, este personaje tendrá precio.

Lo que tienes que hacer, si aún no lo has hecho, es registrar tu juego en Nintendo para que te envíen el código de descarga.

VERSIÓN DIGITAL

Para obtener a la Planta Piraña en tu versión digital del juego de peleas, solamente basta con haberlo comprado y descargado con tu cuenta, cosa que ya hiciste seguramente. El código ya lo deberías tener en tu correo, si no aparece, busca en las carpetas de Spam o de Promociones en caso de tener una.

VERSIÓN FÍSICA

Si compraste en forma física, es decir, tienes el cartucho y la caja; debes registrarlo de manera manual, y no es nada difícil.

Mete tu cartucho en la consola.

Aprieta el botón + mientras tienes seleccionado el juego de Smash Bros.

Aparecerá un menú de opciones, solamente debes elegir la opción de “Recompensas del Programa My nintendo” y elegir “Obtener puntos”

De esta manera, el juego queda registrado en tu cuenta y tendrás monedas que puedes canjear por otros juegos y además ya tendrás el derecho a bajar el personaje.

¿QUÉ HAGO SI AÚN ASÍ NO ME HA LLEGADO EL CÓDIGO?

Si seguiste todos los pasos al pie de la letra y aún así no te ha llegado tu código (Justo como me paso a mí) no te asustes, siempre que registres tu juego antes del primero de Febrero del 2019, aún podrás bajarlo.

La mejor manera de obtener tu código en casos donde no aparezcan por ningún lado, es llamar directamente al Servicio al Cliente de Nintendo, hay un número que tiene atención en español, escucharás un mensaje en inglés al principio pero ignóralo, es solamente para personas que quieren servicio en inglés.

El número es el siguiente: 0014255587078

Ten en cuenta que es un número de Estados Unidos y puedes generar cargos extras a tu cuenta de teléfono.

Un operador te atenderá casi de inmediato y solamente debes proporcionarle tu correo electrónico ligado a tu cuenta de Nintendo y el número de serie de tu consola en la que bajaste tu juego o registraste tu tarjeta.

Después de eso es esperar un máximo de 4 días hábiles para que llegue a tu correo el código.

¡Tienes hoy y mañana, no dejes pasar a tu Planta!