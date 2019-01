Ya hay fecha de lanzamiento para "The Nightmare", el nuevo DLC para Shadow of the Tomb Raider

Podrán explorar la Mansión Croft en una desgarradora prueba para Lara Croft.

Square Enix ha anunciado que el próximo martes 22 de enero pondrán disponible "The Nightmare", el nuevo contenido descargable para Shadow of the Tomb Raider.

En esta expansión los jugadores podrán explorar la mansión Croft en la que aseguran será una prueba desgarradora para Lara Croft.

Journey through “The Nightmare” on January 22nd as Lara Croft faces off against familiar enemies and fallen friends. 😱 pic.twitter.com/ouRPCGv538 — Tomb Raider (@tombraider) January 15, 2019

Para poder obtener una poderosa y misteriosa arma, Lara Croft deberá enfrentar la música en una nueva y desafiante tumba, donde peleará contra rivales que lucen familiares pero no son nada como lo que ha enfrentado anteriormente, además de confrontar al enemigo más mortífero de todos: ella misma.

El DLC también agregará un nuevo atuendo, se trata del Fear Incarnate Outfit que incluye un arma especial que pueden ver a continuación:

The Nightmare estará disponible sin cargo adicional para los poseedores del Season Pass.

Shadow of the Tomb Raider está disponible en versiones para PlayStation 4, Xbox One y PC.