RIP: Las semillas que brotaron en la luna duraron dos días y se murieron

Hace dos días todo era fiesta; las semillas que China había llevado al "lado oscuro" de la luna habían brotado. Lo malo es que ya se murieron.

Así informan diversos medios internacionales, donde se detalla que a pesar de que el experimento en un principio fue un éxito, la noche lunar fue más fuerte.

Esta última alcanza temperaturas de hasta -170 grados Celsius, por lo que era un desafío demasiado grande, al menos por ahora.

Aún así, lo logrado por los taikonautas no es menor y son los primeros pasos en lo que podría ser la colonización del satélite.

First in human history: A cotton seed brought to the moon by China's Chang'e 4 probe has sprouted, the latest test photo has shown, marking the completion of humankind's first biological experiment on the moon pic.twitter.com/CSSbgEoZmC

— People's Daily, China (@PDChina) January 15, 2019