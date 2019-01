Todo lo que tienes que saber sobre los secuestros relacionados a "Es mi CRUSH metro CDMX"

Internet es un lugar peligroso, pero con el reciente y alarmante incremento de secuestros en la CDMX, es necesario saber qué es lo que pasa.

Ante la reciente oleada de intentos de secuestro en la CDMX, los ciudadanos de México viven preocupados de que algo pueda ocurrirle a sus seres queridos, en especial en el caso de las mujeres. Todo comenzó cuando algunas personas descubrieron una comunidad en Facebook llamada "Es mi CRUSH metro CDMX" lugar en el que cualquier persona puede solicitar información de un extraño de manera anónima y publicar su foto e información para que todos la vean.

Con el pretexto de ponerse en contacto con el amor de su vida, las personas solicitan a los administradores subir la foto que ellos mismos tomaron de una mujer o un hombre del que "se enamoraron" junto con la información de dónde los vieron, cosas como estación del metro en que la vieron, horario en el que eso pasó y si la persona iba sola o acompañada.

Al dar la opción de mantenerse anónimos no es posible saber quien es la persona que tomó la fotografía ni qué intensiones tiene, o si es un perfil recurrente. Esto ocurre al mandar al administrador la información a publicar y que este decida si se publica o no.

Los riesgos de publicar información de terceros sin su consentimiento han llevado a incontables intentos de secuestro por parte de personas que pueden ver el grupo pero que no necesariamente son miembros de este, ya que cualquiera puede ver las publicaciones sin problemas, dando pie a que muchas personas con malas intenciones no tengan que interactuar con la comunidad, dar like ni nada por el estilo y poder actuar sin ninguna forma de ser rastreado.

También muchos medios han reportado que al menos dos mujeres publicadas en esta comunidad de Facebook han sido asesinadas, aunque no se muestran fuentes que corroboren esto en ningún lado ni se muestran las publicaciones de la comunidad de estás dos supuestas víctimas.

Ante la respuesta del público general en todas las redes sociales, los administradores de la comunidad "Es mi CRUSH metro CDMX" publicaron lo siguiente en un intento de deslindarse de los secuestros ocurridos a partir de las publicaciones. (Redacción original de la página)

A ver banda, hay que dejar las cosas claras, y aprovechando para crear nuevas reglas. Ya que en México el periodismo es deficiente y crean notas amarillistas para llamar la atención. ¡NO! No somos “una red de secuestradores” como lo sugiere Selene Velasco del periódico Reforma, que sin pruebas de dicho vínculo nos mencionan. Sabemos que la inseguridad en nuestro país es deficiente, y que culpen a una página de Facebook por secuestros, es muy mediocre, ya que como lo menciona el Consejo ciudadano, los secuestros e intentos de secuestro fueron el año pasado, cuando ni siquiera existía esta página.

Sólo que con esta página ya tienen las autoridades a quién culpar, que es lo que buscan siempre, no a los verdaderos responsables. O como el pseudo noticiero SDP, que con amarillismo busca crear pánico y psicosis social, que ante su irresponsabilidad, se echaron para atrás y eliminaron la nota. ¿Por qué será? Lo del noticiero ADN40 no es más que lo mismo dicho en los artículos de Reforma, SDP y chilango.com, sólo que obviamente le echaron más crema a los tacos, de nuevo sin ninguna prueba de nuestro vínculo. Nuestro fin, no es más que el de entretener a la banda y hacer que encuentren a su crush, ya depende de la información pública que tengan en sus perfiles personales de Facebook. Deberían de empezar a educarse con mantener su perfil personal seguro. Nosotros estamos totalmente en contra del acoso, y mucho más de actividades ilícitas como el secuestro. Hay que quejarse con su gobierno por la inseguridad, y no culpar a una página de Facebook. Por nuestra parte, les dejamos las nuevas reglas de la página: 1. NO se publicarán horarios de las personas vistas en el metro. 2. NO se publicará en qué estación subió o bajó. 3. La persona que sale en la foto puede pedir que se

elimine la publicación, sin problema. 4. O bien, la persona que mandó la foto a publicar también puede pedir su eliminación. 5. NO se publicarán fotos que nos manden de perfiles apócrifos o sin foto de perfil. Sin más por el momento, les deseamos un lindo trayecto en nuestra hermosa limosina naranja. Gracias. #HAILCrushCDMX

Sin embargo, a pesar de haber puesto sus reglas, los eventos se siguen repitiendo y recientemente se publicó la foto de una chica con información de que línea del metro tomó. Publicado por un administrador en favor de un fotógrafo anónimo.

El día de hoy, 30 de Enero del 2019, la misma página publicó un mapa que crearon varios usuarios del metro en conjunto para señalar los puntos más frecuentes de secuestros o intentos de secuestro en el metro durante este año y el año pasado, la publicación no tiene ningún copy. Los puntos rojos son secuestros o intentos durante el 2019, los verdes son durante el 2018. El punto amarillo representa un avistamiento de un automóvil supuestamente implicado en un secuestra de una mujer.

Las autoridades han comenzado a investigar los casos de secuestros e intentos de secuestro que han ocurrido gracias a las publicaciones en Facebook, pero el problema de la publicación de fotos de terceros no se queda solamente en esta comunidad de "Es mi CRUSH metro CDMX" sino que va más allá, ya que existen muchos otros grupos similares a este que funcionan de la misma manera, algunos privados.

Las principales estaciones del metro de la CDMX en que han ocurrido los intentos de secuestro son Mixcoac, Chabacano, Coyoacán, Polanco y Barranca del Muerto.