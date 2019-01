Vean el primer teaser tráiler de la secuela de Los Cazafantasmas

Apenas anoche se anunció que Jason Reitman dirigirá la secuela de Los Cazafantasmas, y ahora tenemos que se ha liberado el primer teaser tráiler de la cinta (vía EW).

El breve avance comienza con una noche nublada en la parte exterior de lo que parece ser un granero, luego comienzan a verse luces parpadeantes que indican que hay actividad paranormal, y cuando la cámara ingresa al lugar se descubre la parte posterior de un vehículo muy querido por los fans de la franquicia, nada menos que Ecto-1.

Las acciones son acompañadas de la icónica música de Elmer Bernstein y cierra mostrándonos la ventana de lanzamiento que es Verano de 2020.

Los pequeños detalles del teaser coinciden con lo que comentó Jason Reitman de continuar y respetar la historia de las películas originales.

Y aunque aún no se confirma si volverán a aparecer algunos miembros del elenco original, destaca que Dan Aykroyd y Ernie Hudson – que interpretaron al Dr. Raymond Stantz y a Winston Zeddemore, respectivamente – rompieron el silencio en redes sociales compartiendo cosas relacionadas al nuevo largometraje.

If you need a tune-up, you know who to call #GB20 https://t.co/qh0byw7MYA https://t.co/cxEwPTwehw

— Dan Aykroyd (@dan_aykroyd) January 16, 2019