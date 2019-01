Scarlett Johansson cree que combatir al porno deepfake es causa perdida

El porno deepfake llegó para quedarse y no hay forma de combatirlo. Esa parece ser la conclusión de Scarlett Johansson; al ser cuestionada sobre esta tendencia donde ella es una de las protagonistas más recurrentes.

En entrevista con el Washington Post, la actriz habló sobre esta nueva tendencia en los videos para adultos. En donde se aplica el poder de una inteligencia artificial para incrustar los rostros de famosas en pornografía explícita:

Claramente esto no me afecta tanto porque la gente asume que en realidad no soy yo en una película porno, por muy degradante que sea. Creo que legalmente es una búsqueda inútil, principalmente porque Internet es un vasto agujero negro que se come a sí mismo.

Es una búsqueda infructuosa para mí, pero es una situación diferente a la de alguien que pierde un trabajo debido a que su imagen se usa de esa manera.

El hecho es que tratar de protegerse de internet y su depravación es básicamente una causa perdida, en su mayor parte.