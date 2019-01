Samsung presentó un televisor modular en #CES2019

Si alguna vez soñaste con tomar tu televisor y reorganizarlo como se te plazca, Samsung pensó en ti con su nueva TV modular.

Se llama The Wall y puede ir de las 75 pulgadas a las 216 pulgadas, siendo uno de los más grandes a la fecha.

Usando la tecnología MicroLED, Samsung está listo para vender, presumiblemente este año, este televisor que puedes armar a conveniencia en forma y tamaño.

Ahora, cabe mencionar que por sus características es "solo" 4K, pero sería normal que en un futuro no muy lejano llegase a los 8K, que es lo que la está llevando en esta versión de la CES.

How would you like a vertical TV? Imagine having a vertical TV just for watching Instagram stories 😂😂😂 #ces2019 pic.twitter.com/vQK264SdZr

— Raymond Wong📱💾📼 (@raywongy) January 7, 2019