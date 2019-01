Samsung no deja desinstalar app de Facebook a sus usuarios

Golpe bajo, Samsung. Durante los últimos meses Facebook se ha distinguido por ser una plataforma poco confiable; en especial sobre el cuidado de la privacidad de los datos de sus usuarios.

Así que lo más natural del mundo es que más de alguno quiera eliminar completamente la app de su smartphone.

Sin embargo, según reporta Bloomberg; algunos usuarios de terminales Samsung se han topado con una desagradable sorpresa. En donde simplemente no pueden eliminar la aplicación:

En muchas versiones de Android los smartphones Samsung vienen ya con la app de Facebook precargada. Pero quienes quieran borrarla descubrirán que sólo pueden deshabilitarla.

El sitio financiero pidió explicaciones a Facebook. Pero declinaron dar una respuesta concreta sobre esta situación. Aunque aseguraron que al deshabilitar la app no se recolectan datos.

La comunidad de usuarios por el contrario sí se ha mantenido activa investigando este hecho. Concluyendo que la app preinstalada de Facebook ni siquiera es una app:

Samsung only ship the stub version of Facebook on their phones. It’s basically a non-functional empty shell, acts as the placeholder for when the phone receives the “real” Facebook app as app updates https://t.co/KHdkF9fFyK

This is my take for clearing out some technical misconceptions when it comes to OEM Android apps. It’s easy to be paranoid because it’s Facebook, but thinking the app will still spy on you even it’s just a stub / been disabled is a bit of overreaction

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 8, 2019