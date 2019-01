Rumor: PlayStation 4 ya superó las 90 millones de unidades vendidas

Todo parece indicar que dos de las consolas más populares de esta generación han logrado una marca importante en ventas, o al menos así lo asegura un reporte de Paul Hunter, editor de videojuegos y tecnología en Walmart Canadá que conoce del tema ya que previamente ha trabajado en Newegg y Best Buy Canadá (vía Wccftech).

Hunter compartió a través de su cuenta personal en Twitter que la PlayStation 4 ya ha logrado superar la marca de las 90 millones de unidades vendidas, y poco después comentó que la Nintendo Switch ha vendido 25 millones de unidades.

PlayStation 4 has surpassed 90 million units sold. Up next: 100 million! pic.twitter.com/RAQrcyTYLC

— The Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) January 1, 2019