Supera esto Apple: una rocola casera que funciona con tarjetas deslizables

En la actualidad no concebimos el consumo de música digital en otra plataforma que no sean los servicios de streaming. Sin embargo, puede que en 2019 estemos ante el renacimiento de la rocola.

Todo gracias a Chris Patty, un diseñador que compartió a través de sus redes sociales el regalo de Navidad que le hizo a su padre; y que se ha ido convirtiendo poco a poco en una sensación viral.

Cómo no iba a suceder, si se trata de una rocola casera digital; que reproduce canciones mediante un curioso sistema.

Tal como podemos observar en el video, este reproductor musical funciona mediante un sistema de tarjetas físicas.

Ahí podemos ver el nombre de la canción, el artista y la portada del disco que contiene la grabación original.

Entonces el usuario elige la tarjeta. La pasa por la rendija de la gramola, y el sistema en automático comenzará a reproducir la melodía.

This is what it looks like inside. There's a raspberry pi that runs the software, and then just a card reader in the lid. pic.twitter.com/v8QG3ZQAy4

— 🎉 Chris Patty 🎉 (@ChrisJPatty) December 27, 2018