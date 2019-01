Autónomo y muy veloz: Review del scooter eléctrico Zeeclo Elektra [FW Labs]

Una agradable opción de movilidad en la ciudad.

Hace ya un tiempo que el tema de los scooter eléctricos está prendiendo con fuerza en la región. Los sistemas de arriendo como Lime, Scoot y otros como Grin en Colombia han posicionado a estas máquinas como una apuesta súper válida en el día a día de la gente.

Ya han pasado varios meses desde que algunos compañeros de oficina se decantaron por comprar el propio, siendo siempre la elección el Xiaomi M365, porque es conocido y está en grandes tiendas.

La navidad recién pasada los centros comerciales se empezaron a repletar de marcas desconocidas de estas máquinas, entregando pocas garantías, nada de servicio técnico y muy poca información por parte de los vendedores e incluso de los encargados, que lo veían como "la novedad" simplemente.

Es ahí donde llegamos a Zeeclo, una marca española que se instaló en Chile en diciembre y que según informa el diario El Mundo, tras 15 años fabricando motores eléctricos, decidieron lanzarse con este negocio. Me da confianza. Además tienen repuestos, postventa y todo eso que a veces dejamos pasar.

Elegimos su modelo Elektra, que tiene las siguientes especificaciones técnicas:

Motor de 350W

Batería litio 36V, 8Ah

Ruedas de 8 pulgadas, siendo la delantera inflable y la trasera maciza

Suspensión delantera

Velocidad máxima de 35 kilómetros por hora

Autonomía de 30 kilómetros

Freno de tambor

Se carga en 5 horas

Pesa 12,5 kilos

Diseño

Su construcción se siente menos "plástica" que otros scooter de la competencia, por lo que también se siente más firme y duradero. Eso se traduce en que también sea algo más pesado de llevar en las manos cuando está plegado.

Sobre eso último, se agradece que los manillares sean plegables y que el manubrio tenga altura regulable. Es bueno tener opciones en pos de la comodidad.

La parte de la superficie, donde van los pies, es lo suficientemente amplia para ir cómodo. Es similar a un Lime en ese aspecto.

Tiene una pantalla multifunción que me sirvió muchísimo para estar en control de mi velocidad, además de controlar los modos y el apagado y encendido de la luz frontal y trasera, que por cierto, podrían ser un poco más potentes, pero aún así cumplen bien su función.

Rendimiento

El Elektra se siente rápido. No me había pasado en un scooter de esta gama (que son la mayoría que he probado) eso de sentirse como en un deportivo. Este aparatito tira harto.

Ahora, si esa no es tu onda, tiene tres modos: uno lento, que llega hasta los 15 km/h, uno medio (25km/h) y el alto (35km/h). Cada uno de ellos para diferentes niveles o necesidades del momento. Yo al menos me sentí muy bien en el modo más rápido, aunque a veces me daba un poco de susto por mi falta de experiencia, cosa que tendré que mejorar en el futuro. Lo bueno es que cumple, efectivamente puedes llegar a los 35 km/h como velocidad máxima, que se siente mucho, pero esta potencia también se traduce en buena aceleración, lo que me encanta.

Es muy interesante y cómodo el tema de la velocidad crucero, donde dependiendo del modo, a cierta velocidad no requieres de ir apretando el acelerador. Es muy bueno en rectas y lugares más despejados, te ahorra ir con las manos ocupadas en otra cosa. Se desactiva apretando el acelerador o frenando.

Sobre lo último, el freno está bien calibrado desde la caja, sin ruidos y con una respuesta súper bien lograda. Quizás es un poco corto para mi gusto, pero lo puedo regular.

Que la rueda de atrás sea maciza me da la tranquilidad de que no voy a sufrir un pinchazo, pero te hace perder algo de estabilidad en el manejo y los baches se sienten harto más. Aún así creo que es una buena mezcla tener la rueda delantera hidráulica y además con suspensión . Sigue siendo mucho más cómodo que uno de arriendo, está a años luz.

La autonomía es buena, más que suficiente para el uso que le doy yo a este tipo de máquinas: cerca de 26 kilómetros antes de irse a negro (debemos recordar que la anunciada por el fabricante es en condiciones óptimas).

¿Lo recomiendo?

Totalmente. Cuando probé estas máquinas en San Francisco sabía que a nivel mundial iban a ser un golazo, porque es demasiado, pero demasiado cómodo trasladarse de esta forma en la ciudad.

Tener uno propio es una exquisitez y dado lo que gastaba arrendando Lime o Scoot, me conviene. En mi caso particular, siendo un tipo grande no podía ir por cualquier juguete que se hiciera llamar scooter eléctrico, por lo que esta opción de Zeeclo me viene muy bien.

Recomiendo, en casos de una inversión como esta, gastar un poco más por una opción que se adecue a tus necesidades y no irse siempre por la oferta más barata. En Zeeclo tienen un catálogo bastante amplio y a futuro trataré de llegar más lejos y probar uno de los gama alta que ofrecen, para que ver qué tan diferente es la experiencia.