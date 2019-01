Ahora para llevar: Review de New Super Mario Bros. U Deluxe [FW Labs]

Un buen juego, ahora en una consola que la gente tiene.

Hace varios años, desde que New Super Mario Bros. U salió en la Wii U que quise jugarlo, pero por nunca haber tenido esa consola jamás pude dedicarle más de algunas horas a algo que se veía realmente prometedor.

Ahora en su versión Deluxe al fin llega a la Nintendo Switch y pude terminarlo, recorrer sus mundos, niveles, secretos y nuevas adiciones como Toadette, que reemplazó al Toad azul y da una suerte de modo fácil (por cierto, gracias a que este personaje se convierte en la Princesa Peach al obtener una corona, nacieron los infames memes de "Bowsette").

Partamos por dejar algo claro: Esta entrega de Mario es en 2D y no trae nada muy nuevo a la mesa. Es la fórmula clásica y repetida que todos conocen. No, no me enoja para nada y sí, se me hizo algo corto.

¿Es bueno el juego? Sí, muy bueno. De entrada te atrapa porque tiene esa magia de Nintendo que otros han querido replicar y no les sale. Aún así, siendo un juego del 2012 que ahora es un port que se puede jugar de manera portátil (que no es muy cómodo, prefiera un Pro Controller) siento que algunos juegos de plataforma lo "matan" en calidad y diseño de niveles. Uno de ellos viene desde su misma casa: Donkey Kong Tropical Freeze, que también era un juego de Wii U portado a la Switch.

¿Por qué? Simple: diseño de niveles. La parte estética de Mario es insuperable, pero el juego a veces se hace algo simple y sí, puedes tratar de ser más coleccionista y completar el juego al 100%, pero en general los jefes son todos muy parecidos entre sí y no hay desafíos demasiado grandes. Se entiende que esto sea porque es un juego familiar, que de hecho se puede jugar hasta de a 4 personas al mismo tiempo y es muy entretenido y valorable, pero como alguien que disfrutó tanto con Celeste, esta entrega se me hizo un poquito simple.

¿Qué tan lineal es este juego? No lo es completamente, se te dan algunas elecciones de nivel o hasta de mundos, pero nada que te vaya a marear. No es como Super Mario World, que es bastante más completo en ese aspecto. Sobre lo que respecta estrictamente a las etapas, siento que en la gran mayoría puedes correr, saltar y no pensar mucho. No hay mucha necesidad de pararse y pensar en cómo resolver un desafío.

Ahora, no se engañen, volvamos al tema estético y es que ahí de verdad los Rayman y "DK" del mundo, con lo mucho que los quiero no tienen nada que hacer contra lo que es, literalmente, una obra de arte. Miren por ejemplo este nivel que evoca Starry Night de Van Gogh. Es una maravilla, de verdad.

El juego tiene añadidos interesantes como la inclusión del DLC New Super Luigi U, que es un remix de los niveles del juego con más dificultad y solo 100 segundos para completar cada etapa. Es espectacular y muy frustrante, lo recomiendo al 100%.

Al principio pensaba que este juego no iba a valer su precio, pero darme cuenta de que personajes jugables como Caco Gazapo (Nabbit), que es rápido e invencible, puede ayudar a niños o gente menos familiarizada con el mundo de los videojuegos a acompañarte en esta aventura y pocos saben hacer eso tan bien como Nintendo. Es más, progresando un poco más pueden usar a Toadette y después ya tirarse con un personaje normal como Mario, Luigi o Toad.

Cerca de 10 horas después, estoy empezando mi segunda partida en el juego, ahora con la intención de ir por más coleccionables y es que siento que tiene bastante "rejugabilidad" y tener la opción de llevarlo a todos lados lo convierte en una alternativa súper correcta a la hora de comprar un juego. Si no lo tuviste en Wii U, como es mi caso, es ideal.