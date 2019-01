Más que correcto: Review del Huawei Mate 20 Lite [FW Labs]

Gama media alta bien representada.

Más vale tarde que nunca dice el refrán y es que al fin, después de que estuvimos en el lanzamiento mundial el Londres, pasó por nuestras manos el Mate 20 Lite de Huawei.

Estas son sus especificaciones técnicas:

Pantalla LCD de 6.3 pulgadas

Procesador Kirin 710

4 GB de RAM

64 GB de almacenamiento ampliable vía microSD

Cámara doble 20 + 2 megapixeles a f /2.0

Cámara frontal doble de 24 + 2 megapixeles a f/2.0

Batería de 3750 mAh con carga rápida vía USB-C

Además el equipo tiene puerto de audífonos y radio FM, características que sabemos que muchos aprecian.

El diseño

Este terminal se presenta en un elegante color azul y una carcasa de vidrio que más que rememorar a su hermano mayor, nos recuerda a la edición Porsche del Mate 10 Pro.

Con líneas verticales y una solución exacta de diseño para resolver el lector de huellas y la doble cámara, falta solo el nombre de Leica para que me guste más que el Mate 20 normal de hecho.

Por adelante tenemos una muesca o notch grande en la pantalla, pero que al tener doble cámara se justifica en parte, lo digo así porque me hubiera gustado que el auricular fuera a la vez parlante estéreo como en otros modelos, pero qué más da.

Los bordes son ínfimos, a excepción de la barbilla que es un poco más gruesa, algo normal con un panel LCD, que por cierto tiene una reproducción de color correcta y personalizable. Eso sí, me hubiera gustado que tuviera un poco más de brillo, sobretodo en situaciones a la luz del sol. No es nada dramático pero que sí hay que hacer notar.

La sensación en general es la de un gama alta, lo que se agradece en este segmento medio-alto.

Rendimiento

El procesador se para de frente al Snapdragon 660, por lo que lo mejor que puedes esperar es la autonomía y duración de la batería. Y sí, con casi 4000 mAh es bastante decente, con 6 horas de pantalla encendida diaria aproximadamente. Punto aparte para el rendimiento en standby, donde al irme a acostar con un 44%, desperté con un 41% en el tanque. Fantástico.

La carga no es la más rápida del mundo pero sí supera, por ejemplo, a la del iPhone. A este equipo le falta carga inalámbrica no más y no tendría mucho que alegar. Quizás la falta de resistencia contra el agua y el polvo, pero honestamente no soy muy de outdoors para apreciar lo suficiente eso.

No es el celular que vas a buscar para grandes juegos 3D o que sean muy pesados, como PUBG o Hearthstone. Los corren, pero no sin dificultad. Mientras tanto, otros más ligeros y casuales le sobra y basta.

En lo que respecta a las tareas del día a día, extrañamente en los primeros días me dio algunos tirones, como si se estuviera acomodando, para después, al parecer, aprender de mí y correr bien siempre mis habituales. No es que vuele, pero anda y nada de mal.

Debo decir, eso sí, que algunas características de ahorro de energía de EMUI son un poco molestas y las tuve que desactivar, además de tener problemas con algunas notificaciones, pero que con hurgar un poco se arreglaba todo. Además, siento que el equipo debería estar en Android Pie en vez de la versión anterior.

Las fotos

La cámara en este equipo es excepcional. Quizás los sensores sean cualquiera, pero el trabajo que ha hecho Huawei en el apartado del software es glorioso.

Los recortes en el modo retrato están cada vez mejor logrados, las fotos, incluso de noche (sí, tiene modo noche) están por encima de los demás en el rango de precio y su reproducción de color es súper correcta.

Cuando, además, en todo te ayuda la inteligencia artificial para lograr parámetros que ayuden a tus capturas es aún mejor. Me saco el sombrero, un equipo con un procesador normalito le gana a varios gamas alta del 2018.

¿Para quién es?

Este equipo es ideal para quien quiera algo con una sensación súper premium y una cámara más que decente para el rango de precio.

Alguien que quiera un gama alta, mas no quiera pagar los precios elevados.

Alguien que esté en algún Huawei de gama media de hace un año y medio o dos años dará un salto infinito al cambiarse a este equipo.

Creo que es un representante más que correcto de cómo debe ser la gama media alta. Donde otros se equivocaron, Huawei puso una bala.

El Mate 20 Lite tiene un precio sugerido en Chile de CLP $279.990 en los canales oficiales. Mientras tanto, en México está a MXN $7.199.