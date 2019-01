Problemas en Xbox Live causaron pantallazo negro en algunas consolas Xbox One

Afortunadamente Microsoft reporta que el fallo ya ha sido solucionado.

Hoy por la mañana comenzaron a aparecer reportes de algunos jugadores de Xbox One que estaban teniendo problemas con sus consolas, específicamente señalaban que al encenderla se encontraban con un pantallazo negro en lugar de la interfaz.

Y aunque se seguían escuchando los sonidos del menú, el asunto causó preocupación en los afectados que pensaron se trataba de algún problema de hardware.

@XboxSupport What is going on with my Xbox one? Tried every trouble shoot method and hard reset etc but nothing is working and im stuck with the Black Screen? Anyone else getting this problem? #XboxOne pic.twitter.com/L9TfXpdxlS — Tom Pike (@TomPike21) January 30, 2019

#Xbox live is down. It's effecting screens in some cases. For example, all mine does is loads as black screen and only gives the options below: pic.twitter.com/do9dNpYPG4 — Louie Noon (@louie_noone) January 30, 2019

Afortunadamente para todos ellos, más tarde la página de soporte de Xbox en Twitter confirmó que el error del pantallazo negro era de software y que se debía a problemas con Xbox Live, avisando que sus equipos estaban trabajando en resolver la situación.

Our teams have identified the cause for our earlier issues and are continuing to address these now. Thank you for your patience, we'll update again when we know of any other changes. — Xbox Support (@XboxSupport) January 30, 2019

Y después de algunas horas de desconcierto la compañía por fin anunció que habían encontrado la solución con el siguiente mensaje:

Los problemas relacionados al arranque de la consola Xbox One, inicio de sesión, errores de actualización y nuestra página de estado ya han sido resueltos. Gracias por mantenerse con nosotros mientras nuestros equipos corregían los errores y apreciamos los reportes. Como siempre, estamos aquí y estamos escuchándolos.

The issues surrounding Xbox One console startup, sign-in, title update errors, and our status page have now been resolved. Thank you for sticking with us while our teams addressed these issues and we appreciate the reports. As always, we're here and we're listening. — Xbox Support (@XboxSupport) January 30, 2019

Dicho esto, si por algún motivo siguen teniendo problemas con su consola lo mejor es que contacten a soporte para encontrar una solución.

En noticias relacionadas, Microsoft ya anunció los juegos del programa Games with Gold para febrero que incluyen Bloodstained: Curse of the Moon y Super Bomberman R.