Los Power Rangers tendrán un nuevo juego de peleas para PS4, Xbox One, Switch y PC

Llegará a consolas en abril y más adelante se lanzará en PC.

Hasbro, Lionsgate y el estudio desarrollador nWay han anunciado Power Rangers: Battle for the Grid, un nuevo juego de peleas con los personajes de los Power Rangers que se lanzará en formato digital para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Este título presentará un giro moderno de la franquicia con 25 años de antigüedad ofreciendo batallas únicas con héroes y villanos de la serie, destacando que se incluirá un refinado sistema de combate con controles sencillos de dominar y soporte para juego en línea, incluyendo la capacidad de juego cruzado entre Switch, Xbox One y PC.

El juego estará disponible en edición estándar de USD $19.99 y en edición de colección de USD $39.99 que incluirá el Season One Pass con tres personajes adicionales y su respectivo modo historia, además de otros extras como skins para varios personajes.

Power Rangers: Battle for the Grid se pondrá disponible durante abril para PlayStation 4, Xbox One y Switch, mientras que la versión para PC se lanzará más adelante en este 2019.