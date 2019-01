Estudio revela que la piratería sería beneficiosa para los productores de la industria del entretenimiento

Al parecer la piratería lograría que muchas personas terminen disfrutando tanto de una producción que algunas de ellas decidan consumirla legalmente.

Siempre nos han dicho que la piratería es un crimen terrible que genera graves daños en la industria del entretenimiento y que genera millonarias pérdidas a las productoras. La historia es la misma con lo que se te ocurra: series, películas, libros, videojuegos, etc. Sin embargo, esta creencia podría estar tambaleando con una investigación reciente que prueba lo contrario.

Sabemos que las compañías han hecho todo tipo de esfuerzos para presionar a los gobiernos a generar duras leyes de protección de derechos de autor. Ante esto la gente se pregunta si en realidad es tanto el daño que hace la piratería. No solo eso, sino que se duda de si en realidad se puede tratar de controlar internet.

Esa pregunta se la hicieron Antino Kim y su equipo de Indiana University Kelley School of Business. Así, en una investigación publicada en MIS Quarterly Journal quisieron cuestionar los esfuerzos por combatir la piratería.

La duda la plantearon después de ver Game of Thrones como una de las series más pirateadas de la historia. A pesar de la terrible reproducción ilegal, parece que HBO no ha tomado cartas en el asunto. La razón es que probablemente la compañía se está beneficiando más de lo que se ve perjudicada con este hecho.

Ilegal pero beneficiosa

El análisis se realizó desde un punto de vista económico. Este señala que la piratería cumple un papel importante para evitar que suban los precios de los productos. En caso de que solo existieran copias legales de una producción, el creador y los distribuidores subirían los precios. Esto se da por un fenómeno llamado 'Doble marginación' en el que ambos actores se sienten libres de aumentar sus márgenes de ganancia.

Pero ya que existe la piratería, la situación no se da así. Su labor garantiza que se disminuya o se limite la 'doble marginación' y conserve precios justos para adquirir algo de manera legal. En otras palabras, para el equipo la piratería genera "competencia desde la sombra" a lo que podría ser un monopolio.

El resultado de esto es que los precios de suscripción/compra permanecen bajos. Así, hay más probabilidades de que la gente adquiera legalmente el producto. Básicamente termina siendo beneficioso para todas las partes, tal y como mencionan los autores:

Cuando los bienes de información se venden a los consumidores a través de un minorista, en ciertas situaciones, un nivel moderado de piratería parece tener un impacto sorprendentemente positivo en las ganancias del fabricante y el minorista, al mismo tiempo que mejora el bienestar del consumidor. Tal situación (win-win-win) no solo es buena para la cadena de suministro, sino que también es beneficiosa para la economía en general".

Con esto los investigadores aclaran que no pretenden promocionar la piratería. Simplemente aconsejan a las empresas que deben ser conscientes de que una política extremadamente represiva por esta clase de ilegalidad no les será tan útil. De hecho, citan casos como el de HBO, que conociendo de este "problema", decide ignorarlo y más bien disfrutar de la asombrosa popularidad de Game of Thrones.