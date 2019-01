Japón: Padre destruye el sueño de su hijo gracias a Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate es la más reciente entrega de esta saga que es bien conocida a nivel mundial por romper amistades, pero nunca antes había logrado romper los sueños de un niño pequeño.

Un hombre japonés conocido simplemente como @amour_rapid (Por su cuenta de Twitter) publicó hace unos días que su hijo se había abierto con él acerca de querer ser un jugador de videojuegos profesional.

En respuesta a esto y en un movimiento de paternidad pura, @amour_rapid retó a su hijo a una partida de Super Smash Bros. Ultimate, la cual, según el mismo padre, terminó con su hijo llorando inconsolablemente.

La publicación original decía esto (Traducida del inglés que fue traducida del japonés):

“Recientemente mi hijo me ha estado diciendo que quiere convertirse en un "pro gamer" así que no me contuve al pelear contra él en Smash Brothers. Le di una paliza tal que comenzó a llorar a más no poder”