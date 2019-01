En México, una página chantajea a mujeres para no publicar su pack y les pide miles de pesos

Incels, incels, incels. Parece que actualmente son el SIDA de Internet. Y el virus ha llegado una vez más a Yucatán, a pesar de la nueva ley que pena con cárcel el hecho de compartir contenido sexual (aka packs) de un tercero sin su consentimiento.

Existe, por desgracia, una página web manejada por incels que se dedica a obtener de manera ilegal las imágenes de mujeres del estado para después pedirles dinero a cambio de no publicarlas ante su público. Aunque no es dinero lo único que piden. Si no puedes pagar, te dan la "opción" de hacer videollamadas sexuales.

Según información de BuzzFeed México, en caso de que una mujer no quiera o no pueda pagar, sus fotos aparecerán en la página en un lapso de 24 horas. Y si hacen el primero depósito (porque dan la opción de pagar a plazos); los delincuentes piden que mientras se hacen los demás pagos, las chicas accedan a videollamadas sexuales o el envío de más fotos y videos.

De hecho, la misma activista Ana Buquedano; quien impulsó la nueva ley que castiga con cárcel este comportamiento, fue víctima de estas personas en el 2018. Así lo declaró para BussFeed News México:

También te dicen 'me haces el primer depósito y mientras me pagas me puedes mandar videos cachondos, videollamadas sin ropa o no me pagues nada y haz videollamadas en las que vas a hacer todo lo que yo te diga' eso se me hace súper súper torcido; es como Black Mirror porque si no pagas ese día tus fotos aparecen en la página y te dicen 'si me ignoras, I'm not going away.