Guía para ver las películas que están nominadas a los Premios Oscar 2019

En Fayerwayer reducimos la enorme lista de películas a solo las 25 más importantes y te mostramos cómo verlas sin problemas.

¿Quieres ver la Premiación de los Oscar sin perderte de nada, pero no sabes dónde empezar?

¿Tus compañeros de trabajo hicieron apuestas de los ganadores y no quieres perder tu dinero sin haber visto las películas?

¿Te abruma la cantidad de categorías y nominados y necesitas ordenarte?

En FayerWayer tenemos la fórmula perfecta para que puedas disfrutar de los premios más importantes del cine, sin marearte ni perderte de nada.

Reducimos la infinita lista a 25 películas, las cuales cubren las 13 categorías, a nuestro parecer, más importantes. Si logras ver todas antes del 24 de febrero, podrás entender completamente las siguientes categorías: Mejor Arte, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Película Animada, Mejor Película Extranjera, Mejor Guion Original, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Director y Mejor Película.

La lista de películas del Oscar y dónde verlas en Santiago de Chile

The Favourite, actualmente en cartelera.

Roma, disponible en Netflix.

Vice, se estrena en el cine el 14 de febrero.

A Star is Born, tuvo un reestreno en salas selectas de cine y estará disponible desde el 19 de febrero en tienda Fílmico

Blackkklansman, disponible en Bluray & UHD4K+Bluray en tienda Fílmico

Green Book, se estrena en cines el 14 de febrero.

Bohemian Rhapsody, actualmente en cartelera.

Can You Ever Forgive Me?, estreno en cines el 21 de febrero.

Cold War, actualmente en cartelera.

If Beale Street Could Talk

Black Panther, disponible en DVD, Bluray y Steelbook UHD en tienda Fílmico

Never Look Away

The Wife, disponible en Bluray en tienda Fílmico

An Eternity’s Gate, actualmente en cartelera

First Reformed, disponible en Bluray en tienda Fílmico

The Ballad Of Buster Scruggs, disponible en Netflix

First Man, disponible en Bluray+DVD & UHD+Bluray en tienda Fílmico

Mary Poppins Returns, actualmente en cartelera

Incredibles 2, disponible en DVD, Bluray y Steelbook UHD en tienda Fílmico

Isle Of Dogs, disponible en DVD & Bluray+DVD en tienda Fílmico

Mirai

Ralph Breaks the Internet, actualmente en cartelera

Spider-Man: Into The Spider-Verse, en cartelera

Capernaum

Shoplifters, disponible desde el 12 de febrero en tienda Fílmico

Quedan varias categorías afuera, pero te aseguramos que con esta lista serás el más ilustrado de tu círculo, en cuanto a cultura de los Premios Oscar se refiere.

Si crees que es demasiado y quieres la versión “Rincón del Vago” de esta lista, puedes ver solo las nominadas a mejor película, que son 6: Bohemian Rhapsody, The Favourite, Black Panther, Blackkklansman, Green Book, Vice, A Star is Born y Roma. Y si en la lista no figura una forma de verla, te recomendamos que uses la imaginación, wink, wink.

Ojo con este súper dato: para todos los lectores de FayerWayer, la tienda Fílmico (Av. Providencia 2209, Local 018 en el Paseo Las Palmas, Santiago) tiene un 10% de descuento con cualquier medio de pago en cualquiera de estas películas, si mencionan esta nota.

¡Qué comience la maratón de los Óscar!