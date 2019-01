Oscar Isaac podría integrarse al elenco del remake de Dune

La nueva adaptación de la novela clásica es dirigida por Denis Villeneuve.

Parece que Oscar Isaac pasará de Star Wars al mundo de Dune, y es que The Hollywood Reporter ha dado a conocer que el actor se encuentra en las primeras etapas de negociaciones para integrarse al elenco de la nueva adaptación de la novela de ciencia ficción escrita por Frank Herbert en 1965.

Se menciona que Oscar Isaac tendría el papel de Duke Leto Atreides, el padre del protagonista Paul Atreides que será interpretado por Timothee Chalamet.

Además de Chalamet, el remake de Dune cuenta con un elenco conformado por Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling, Dave Bautista y Stellan Skarsgard, todos bajo la dirección de Denis Villeneuve.

El guión es de Villeneuve, Eric Roth y Jon Spaihts, mientras que el director también estará en la producción junto con Mary Parent y Cale Boyter.

Cabe señalar que Dune ya fue llevada al cine en 1985 de la mano de David Lynch e incluso tuvo una serie de televisión en SYFY.

Oscar Isaac ha tenido papeles interesantes en el mundo de la ciencia ficción, y es que además de su participación en las nuevas cintas de Star Wars también lo hemos visto en Ex Machina, Annihilation, X-Men: Apocalypse e incluso tuvo un cameo de voz en Spider-Man Into the Spiderverse.