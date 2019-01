No es Black Mirror: Cosas comunes que dejarán de existir en 50 años

Black Mirror podrá tener sus visiones del futuro, pero la realidad siempre supera a la ficción y esta lista te dejará con la boca abierta.

Black Mirror nos ha presentado muchos futuros posibles, cada uno más desalentador que el anterior, pero la realidad es algo más oscura y curiosa, y aquí tenemos unas cuantas cosas que ya no van a existir dentro de 50 años.

Plátanos.

El fruto con más nutrientes de todos, y el favorito de los chimpancés según los medios de entretenimiento está en peligro de dejar de extinción. Todo es gracias a que los frutos no cuentan con suficiente diversidad genética para mantener la especie fuerte por mucho tiempo más.

Todo empezó gracias a que la industria decidió estandarizar un solo estilo de plátanos para consumo global, los Gros Michel. Pero por ahí de los años cincuentas, un hongo afectó las plantaciones de plátanos, destruyendo miles de frutos a su paso, este evento se conoció como “La Enfermedad de Panama” lo cual llevó a los plátanos a su primer crisis global y su inminente extinción. Los plátanos Gros Michel reinaron solamente una década.

Gracias a esto, tuvieron que cambiar la especie de plátanos que se estandarizarían y optaron por los que hoy conocemos y amamos: Los Cavendish.

Lamentablemente, el plátano Cavendish se encuentra sufriendo de escasez a nivel global y es que por si no lo sabías (Cosa que también me revolvió el cerebro) todos los plátanos actuales son clones de un solo plátano. Eso quiere decir que hemos comido el mismo plátano una y otra y otra vez por décadas. Por eso es que la diversidad genética es muy poca, porque no hay diversidad genética.

Así que la única forma de salvar el plátano como hoy lo conoces sería juntar sus genes con los genes de otra de las tantas especies de plátanos que aún existen pero que no se parecen mucho al que nosotros compramos en cualquier supermercado. El problema es que se está agotando el tiempo y para 50 años a futuro, el plátano Cavendish podría dejar de existir (Incluso en menos tiempo) y ser reemplazado por algún otro tipo de plátano muy distinto al de hoy en día, al que seguramente llevaremos a la extinción también.

Vejez.

Según cientos de científicos en todo el mundo, la vejez tiene cura, y se trabaja en erradicarla en menos de cincuenta años. Según el Dr. Ian Pearson, en una entrevista para The Sun, declaró que la humanidad se encuentra muy cerca de alcanzar la inmortalidad.

Lo único que necesitas para ser inmortal es sobrevivir de aquí al año 2050, año en que estarán disponibles para todo público varias opciones de inmortalidad. Una de ellas es cambiar partes importantes de tu cuerpo por versiones robóticas mejoradas que nunca dejen de funciona y no se deterioren con el tiempo, así podrías tener un corazón que nunca dejará de latir.

De igual forma podrías optar por ingeniería celular, la cual podría prevenir e incluso revertir el proceso de envejecimiento de las células de todo tu cuerpo. Así que si llegas al 2050 con 90 años de edad, podrías revertir tu edad poco a poco hasta volver a tener un cuerpo perfectamente funcional.

Otras de las formas en que podrías vivir por siempre a partir del año 2050 es pasar tu consciencia a un androide o a un mundo virtual, si, suena a Black Mirror pero es real y solo tenemos que esperar otros 31 años para que la muerte por vejez sea erradicada por completo.

Solo recuerda, serás inmortal en el sentido que los años no te matarán, pero accidentes o enfermedades si pueden dar por terminada tu vida.

Petróleo:

Como habíamos visto en una nota anterior, los megaproyectos extractivos de petróleo alrededor del mundo y la alta demanda de este cada día, harán que dentro de 30 años más, el mundo se quede completamente sin petróleo.

Esto afectará a más de una industria y a la vida tal y como la conocemos, ya que el petróleo lo encontramos en todas partes. Desde la pantalla que tienes enfrente y sus componentes internos hasta la medicina que tomamos contra alguna enfermedad.

Se necesitan buscar alternativas de energía urgentemente, porque no hay manera en que se logre salvar el petróleo, inevitablemente dejará de existir para el año 2049.

Taxistas:

Muchas compañías se encuentran desarrollando automóviles capaces de manejarse completamente solos. Algunos casos han terminado en desgracia, eso es cierto, pero dentro de 50 años la necesidad de tener un chofer que te lleve a tu destino será erradicada por completo.

Por medio de apps como Uber, podrás pedir un viaje y un carro automatizado llegará por ti y te dejará en tu destino, ya que la misma aplicación cobrará, no es necesario un conductor que te cobre por el viaje.

Curiosamente, durante el CES 2019, se presentaron nuevos vehículos de navegación independiente de la mano de expositores como BCS Automotive Interface Solutions, Clarion Corporation of America, Hesai Photonics Technology, Hitachi, IBM, John Deere y Veoneer.

Bolsas de plástico:

En un giro sorprendente de eventos, las bolsas de plástico serán un lejano recuerdo dentro de 50 años, solamente quedarán aquellas que ya fueron usadas y esperan su degradación. Muchos países están prohibiendo estás bolsas, tanto para su uso como para su fabricación y se están buscando alternativas mucho más ecológicas y sobre todo, baratas.

Ya que la cantidad de basura que el ser humano deja día con día cada vez es mayor, saber que al menos puede ser biodegradable deja una grata sensación de bienestar, aunque solamente sean las bolsas. Eso si, ayudará a que los mares estén menos contaminados.

Además, por motivos obvios, si el petróleo deja de existir en 30 años, no se podrán fabricar bolsas de plástico de un solo uso de nuevo.