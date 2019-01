¡Mintieron al mundo! Revelan cómo fue el rescate de los niños atrapados en la cueva de Tailandia

Un libro deja al descubierto la metodología que en realidad utilizaron para rescatar al grupo de pequeños.

En julio del año pasado, el rescate de un grupo de niños tailandeses atrapados la cueva en Tham Luang, hizo noticia mundial. Ahora, una nueva noticia pone en cuestionamiento sobre la forma en que se rescataron.

El rescate consistió en sacar a los 12 muchachos, pertenecientes a un equipo de fútbol, de la cueva donde estuvieron 18 días atrapados. Se trató de un esfuerzo del gobierno local, pero también de índole internacional donde participó Gran Bretaña, China, Myanmar, Estados Unidos y Australia y hasta el propio Elon Musk.

El asunto es que durante el rescate, se dijo abiertamente que los menores saldrían buceando. Incluso, se les dijo a los familiares de los menores que los rescatistas les enseñarían a utilizar todo el equipamiento para que salieran sin problemas de las cavernas. Ahora, al parecer el mecanismo de rescate no fue así.

Un británico de nombre Liam Cochrane, publicó un libro llamado "The Cave", donde menciona que en principio era difícil conseguir que los menores bucearan, puesto que no sabían y podría morir en el intento (no había mucho margen para enseñarles tampoco, puesto que estaban en la completa oscuridad).

¿Cuál fue la alternativa? La única forma de sacarlos era sedarlos y que los buzos profesionales los llevaran, aunque esto podría haber generado un fuerte rechazo en los familiares.

Por esto, terminaron mintiendo. Dijeron públicamente que les enseñaría a bucear, pero el libro menciona que en realidad les dieron Xanax, Ketamina y Atropina, un verdadero cóctel de pastillas para dormirlos, calmarlos y reducir la cantidad de saliva para evitar un ahogamiento de este tipo.

En fin, el hecho es que el rescate terminó de forma exitosa y los niños ahora están bien.