Netflix subtitula Roma de Alfonso Cuarón al español y después se arrepiente

Netflix tiene en su catálogo a Roma, una obra mexicana que ha ganado reconocimiento a nivel mundial, pero parece que los españoles no saben hablar español.

Netflix es noticia gracias a un movimiento reciente bastante polémico en el cual se ve involucrada la más reciente cinta de Alfonso Cuarón.

Roma ha sido alabada por distintos medios y críticos por todo el mundo, por lo que no es de sorprender que todos los países la quieran ver. Aunque es más que obvio que el filme tendría que ser subtitulado en países cuya lengua no sea español, tales como Estados Unidos, Japón, Rusia y otros más. No es normal que España haya tenido que agregar subtítulos a esta película cuyo idioma original es el español.

Lo curioso es que se agregan los subtítulos no para ayudar a las personas con discapacidad auditiva, sino para traducir el español “mexicano” a un español castellano que los españoles puedan entender.

Estos son algunos ejemplos:

Gracias a esto, usuarios a lo largo y ancho de todo el internet comenzaron a cuestionar el buen juicio de Netflix y demostraron su descontento ante tal acción. Aunque no se quedó ahí, ya que el mismo director salió a dar su opinión sobre el subtitulado de su película.

“Me parece muy ofensivo para el público español el que ‘Roma’ la hayan subtitulado con español castellano”

Dijo el director del aclamado filme, además añadió:

“A mí me encanta ver, como mexicano, el cine de Almodóvar y yo no necesito subtítulos al mexicano para entenderlo”

Ante todo el escándalo ocasionado en redes sociales contra la empresa de streaming en línea, Netflix decidió remover los subtítulos, pero el internet no olvida, y menos cuando se trata de algo tan aclamado como Roma.