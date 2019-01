Harry Potter por fin llega a Netflix en toda Latinoamérica

Netflix nos trae una sorpresa que ya había anunciado antes pero que aún cuesta trabajo creer, todas las películas de Harry Potter ya están disponibles.

Netflix, sé que a veces tenemos nuestras diferencias y que nos enojamos porque borras mis series favoritas, o porque luego subes muchas películas y series que realmente no nos benefician a los dos.

Pero hay veces, Netflix, en que nos regalas cosas y momentos tan buenos que no logro estar enojado contigo mucho tiempo, justo como pasó cuando subiste cosas como Dark y Stranger Things, series buenas que hicieron mi corazón vibrar, hiciste mi corazón vibrar y en el caso contrario, cuando salió esa cosa que supuestamente estaba relacionada a Death Note, o cuando How I Met Your Mother dejó de estar disponible, eso último si que me rompió el corazón, me rompiste el corazón, Netflix, pero creo que has logrado que empiece a sanar con tu anuncio más reciente.

Harry Potter, tenía que ser ¡lo has hecho muy bien Netflix! Sé que probablemente no esté disponible por mucho tiempo, lo entiendo, nada es eterno y tener este tipo de películas en tu plataforma cuesta mucho dinero, lo sé, te entiendo de verdad.

Mientras dure este mágico regreso a la escuela de Magia y Hechicería, prometo no volver a cuestionar mi estadía contigo, quizá no pueda verlas todas las películas al momento de su estreno, pero es seguro que las veré, después de todo, es un gran esfuerzo el que tuviste que hacer para tener por el momento, la primer película de las reliquias de la muerte de Harry Potter en toda Latinoamérica.

Y así justo vas, nos das amor poco a poco, quieres nuestra atención, primero dejas ver Las Reliquias de la Muerte, con la promesa de que seguirán las demás de toda la serie. Ok, tienes mi atención, Netflix.

Espero podamos seguir nutriendo nuestra relación, me aseguraré de que te des cuenta que nos importas, y espero te sigamos importando siempre. Te seguiré observando, Netflix. Todos los días.