¿Adiós a compartir tu cuenta de Netflix? Compañía asegura que puede impedir que divulgues tu contraseña

Durante el CES 2019, la compañía Synamedia comentó que está desarrollando una IA que detectaría si compartes tu contraseña de Netflix con otros.

Si tienes una cuenta de Netflix probablemente te ha pasado la siguiente situación: empiezas a pagar la suscripción y compartes la contraseña de la cuenta con tu familia, tu pareja o un amigo cercano. De repente alguna de esas personas le da los datos a alguien más y terminan en las manos del primo del suegro de tu mejor amigo. Si no te ha pasado, tal vez seas tú quien se ha beneficiado de este sistema.

Si a ti no te molesta que esto pase, seguramente a Netflix sí. La plataforma considera ilegal compartir la contraseña de la cuenta con personas que no son familia o no comparten el mismo techo. Por eso en medio del CES 2019 un anuncio llamó bastante la atención, pues prometió acabar con esta práctica.

Una compañía de software británica llamada Synamedia fue la protagonista de este hecho. Según la empresa, se está trabajando en una inteligencia artificial para evitar que los usuarios compartan su contraseña. Obviamente esto aplicaría para casos fuera del núcleo doméstico de la persona que está pagando la suscripción.

Synamedia explicó que su estrategia pretende prevenir la pérdida de miles de millones de dólares para plataformas como Netflix. Esto, teniendo en cuenta que un 26% de los millenials comparten sus contraseñas con alguien más.

¿Cómo funcionaría?

No se dieron muchos detalles de cómo funcionaría el algoritmo, pero se asegura que la IA podrá analizar qué usuarios se han conectado en una sola cuenta. No solo eso, sino que también poder saber de sus ubicaciones. De esta forma se puede saber qué cuentas están siendo compartidas y permitir que Netflix tome acciones al respecto.

El sistema también sabría identificar si el usuario se desplaza temporalmente por un viaje. Así, si este está simplemente de vacaciones, el algoritmo en teoría no lanzaría una alerta.

Según Jean Marc Racine, el CEO de Synamedia, el problema de las cuentas compartidas es un tema por resolver pronto:

Compartir cuentas de streaming se está volviendo demasiado caro como para ignorarlo. Nuestra nueva solución les brinda a los operadores la capacidad de actuar. Muchos usuarios ocasionales estarán encantados de pagar una tarifa adicional por un servicio compartido premium con un número mayor de usuarios concurrentes".

Esto no quiere decir que vaya a afectar a un hijo que recientemente se independizó pero sigue usando la cuenta de Netflix de los padres. Esto básicamente aplicaría para casos en los que hayan muchas conexiones simultáneas de usuarios.

Si Netflix (u otras plataformas) aplican este sistema, a muchos les llegaría la hora de pagar suscripción o abandonar la plataforma. Sin embargo, no es algo que haya sido confirmado aún.