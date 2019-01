Netflix pide a sus usuarios que no arriesguen su vida con el #BirdBoxChallenge

Iniciamos 2019 con una de las tendencias más absurdas, mortales y estúpidas de los últimos tiempos: el #BirdBoxChallenge.

Tal como su nombre lo indica, el reto hace alusión a la nueva película de Sandra Bullock exclusiva de Netflix. En donde los protagonistas deben andar en un mundo post-apocalíptico con los ojos vendados, porque… no vale la pena describirlo.

La cosa es que algunos odiaron la película por lo bobo de su planteamiento, a años luz de A Quiet Place; pero otros realmente quedaron fascinados.

Tanto y a tal grado que dieron origen al ya mencionado #BirdBoxChallenge. En donde los participantes deben hacer su rutina cotidiana con una venda en los ojos.

Eso no es algo muy brillante de aceptar si eres un cocinero, un operador de maquinaria industrial o un taxista.

Pero parece que la gente lo está haciendo sin importar las consecuencias. Y el tío Netflix salió a las redes sociales para pedirle cordura a su audiencia:

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) January 2, 2019