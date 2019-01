Así se vería el Motorola RAZR plegable y sí, es muy retro futurista

Nostalgia a 100.

Es un hecho, la nostalgia vende y cuando hablamos de móviles, uno de los más recordados es el glorioso RAZR de Motorola.

Este equipo, que fue el objeto de deseo de tantos hace más de una década podría volver a las pistas de forma retro-futurista.

Ya se había filtrado el hecho de su existencia, pero esta patente muestra, al fin, cómo se vería el equipo si se llegase a concretar:

Podemos ver que, doblado, es muy similar al equipo de hace tantos años, con una pantalla exterior, que al menos en ese entonces daba información como la hora y quién te estaba llamando.

Una vez desplegado tenemos un terminal completo, con una silueta un poco larga en relación de aspecto, pero que debería andar bien.

Teóricamente y en caso de que Motorola llegue a concretar la existencia de este dispositivo, su precio rondaría los 1500 dólares, lo que no es algo que no se haya visto pero sí llama la atención por, bueno, ser una marca que no nos tiene acostumbrados a esos niveles en lo que respecta a mercado.

¿Cuándo podría ver la luz del sol? Quizás Motorola tenga algo que decir respecto a esto y otros dispositivos en el Mobile World Congress en Barcelona, que se celebra a finales de febrero e inicios de marzo.