Mortal Kombat 11 recibe petición de fans para incluir a Shaggy de Scooby Doo

Mortal Kombat 11 ya es toda una realidad, por eso es que los fanáticos han empezando a solicitar personajes para DLC, uno de ellos es Shaggy de Scooby Doo.

Para Mortal Kombat, los universos de películas tales como Friday The 13th, Nightmare on Elm Street, Predator y Alien, no se ven tan ajenas, puesto que son franquicias que basan parte de su fama en la violencia y las peleas. Gracias a esto hemos visto desfilar por la plantilla de luchadores a personajes como Jason Vorhees, Freddy Krueger, el depredador, a un híbrido de xenoformo con tarkatan e incluso vimos a Leather Face de The Texas Chainsaw Massacre.

En cuanto a otros personajes hemos incluso visto a héroes de DC Cómics pelear con los guerreros del kombate mortal y al dios de la guerra Kratos entrar a despedazar a la competencia.

Pero nada nos había preparado para la oleada de fanáticos pidiendo un personaje que no tiene que ver con nada de esto, ni es conocido por pelear ni es famoso por la violencia.

Por medio del portal change.org un gran número de personas (Cuyos números crecen a cada segundo) se dieron a la tarea de firmar una petición muy especial: Incluir a Shaggy de Scooby Doo en Mortal Kombat 11.

Al momento en que esta nota se escribió, la petición llevaba cerca de 60,000 firmas y se espera que pronto alcance la cifra de los 75,000. Si quieres firmar, aquí tienes el link.

El motivo de porque los fanáticos piden que el simpático y cobarde personaje de Scooby Doo entre al plantel de luchadores es gracias al resurgimiento de un meme particular, en el que a Shaggy se le ve como un dios con poderes más allá del entendimiento humano.

El meme comenzó hace tiempo con una escena en la que Shaggy vence a un grupo de motociclistas sin esfuerzo alguno. Lo cuál lo hizo acreedor de una infinidad de videos editados, haciendo ver a Shaggy como un Super Saiyajin o un usuario del Super Instinto.

Hasta el momento, ni Warner Bros. Interactive ni Ed Boon han hecho ningún comentario sobre la petición de los fanáticos, aunque es probable que no ocurra por más firmas que junten.