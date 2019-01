Ed Boon muestra la portada oficial de Mortal Kombat 11

Ed Boon, programador de videojuegos reconocido por ser el co-creador de Mortal Kombat, presentó a través de su cuenta personal en Twitter la portada oficial de Mortal Kombat 11 que muestra una versión enmascarada de Scorpion y que pueden conocer a continuación:

Además de mostrarnos este arte oficial, el estudio desarrollador también prometió que el próximo jueves 17 de enero darán más detalles del juego, incluyendo algo de jugabilidad, información sobre su historia e incluso la presentación de algunos personajes.

Just a week to go until #MK11 The Reveal! Catch it at 11am PST/7pm GMT on January 17th👇https://t.co/Uej2Rg2SCQ pic.twitter.com/AanB4hpvDt

— Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) January 10, 2019