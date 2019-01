La edición de colección de Mortal Kombat 11 incluirá una máscara de Scorpion

Este jueves se llevó a cabo el evento de presentación de Mortal Kombat 11 donde se revelaron detalles sobre su jugabilidad, sobre su historia e incluso conocimos a un nuevo personaje, pero también se presentó el contenido de la edición especial para coleccionistas.

Además de la edición estándar, Warner Bros. Interactive y NetherRealm Studios venderán la llamada Kollector’s Edition de Mortal Kombat 11 que como pueden ver en el video a continuación incluirá una copia de la Premium Edition del juego, una caja metálica con el logo de la legendaria franquicia, y una máscara de Scorpion de tamaño real que sin duda es el artículo que más llama la atención.

Pick up the Kollector's Edition of #MK11! https://t.co/VO4a7I2NOV pic.twitter.com/dZbOz8WAvI

— Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) January 17, 2019