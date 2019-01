Mortal Kombat 11: Ed Boon también parece interesado en ver Shaggy en el juego

Shaggy podría tener una oportunidad de entrar al plantel de luchadores de Mortal Kombat 11, esto gracias a que Ed Boon, padre y creador de la franquicia Mortal Kombat, respondió de alguna manera a los fanáticos que han solicitado que el hippie resuelve-misterios sea un personaje de contenido descargable para este juego de peleas.

En respuesta a la petición de Shaggy, Ed Boon respondió de forma irónica a un tweet de un fan que pedía al personaje.

Let me know how that works out for you… https://t.co/0da0D4GJte

— Ed Boon (@noobde) January 28, 2019