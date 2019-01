Mortal Kombat 11 y otros juegos con actores de voz famosos

Mortal Kombat 11 confirmó a Ronda Rousey como la voz oficial de Sonya Blade, pero no es el único juego con celebridades como actores de voz.

Mortal Kombat no es el primero en contratar celebridades como actores de voz, y aquí te presentamos una lista de otros famosos en videojuegos.

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 anunció que la artemarcialista y luchadora profesional Ronda Rousey será la voz oficial del personaje de Sonya Blade, icónico personaje de la saga de peleas mortales y Fatalities.

Estamos emocionados por tan buen cast que hicieron y esperamos que pueda trabajar en más entregas a futuro.

Destiny

Peter Dinklage es uno de los actores más amados, gracias a su participación como Tyrion Lannister en la exitosa serie de HBO “Game of Thrones” pero también porque prestó su voz para uno de los juegos más populares de los últimos años: Destiny.

Su personaje era Ghost, un robot guardian volador que te acompaña en toda la aventura. Lamentablemente los fans se quejaron con Bungie de que la actuación de voz no era de primera calidad y tuvieron que cambiar al actor de voz, siendo Nolan North quien lo reemplazó.

Batman Arkham

¿Quien otro sino Mark Hamill podría entrar en esta lista? El legendario actor que dio vida a Luke Skywalker durante las sagas originales de Star Wars y en las más recientes, es un reconocido y respeta actor de voz, principalmente por sus actuaciones como The Joker, el archirrival de Batman en los juegos de la saga Arkham.

También prestó su voz para numerosos juegos de la franquicia de Star Wars y gracias a esto se ha vuelto más que una leyenda dentro de la industria.

The Legend of Spyro: A New Beginning

Ahora tenemos a nadie más y a nadie menos que el buen Frodo Baggins, bueno Elijah Wood. Hizo varias participaciones en juegos como Broken Age, todos los juegos de The Lord of The Rings en los que sale Frodo.

Como gran evento principal, hizo la voz de Spyro en el juego del 2006, The Legend of Spyro: A New Beginning.

Además, solo como extra, tiene su propia compañía desarrolladora de juegos con la que ya sacó su primer juego: Transference.

Metal Gear Solid 5

Conocido por su papel en la exitosa serie de Fox, Kiefer Sutherland pasó a la historia como Jack Bauer, aquel que siempre luchaba contra el tiempo en la serie 24.

Este actor también tuvo que ver con algo de polémica gracias a que reemplazó a David Hayter, actor de voz original de Solid Snake para la quinta entrega de la saga oficial de Metal Gear Solid.

Aunque hizo un buen trabajo, nadie logró evitar quejarse con Konami por cambiar las cosas tan bruscamente, al grado de no avisar a Hayter que no haría la voz para el juego.

Chloe Grace Moretz.

Conocida por su papel de Hit Girl en la cinta de Kick Ass, comenzó a ganar popularidad como actriz al grado de tener el papel protagónico en el remake de la película de Carrie, basada en la novela del mismo nombre escrita por Stephen King.

Para la industria del entretenimiento interactivo, ella hizo la voz de Emily Kaldwin para el videojuego Dishonored. Pero ya que es su primer papel en un videojuego, es posible que pronto la veamos en alguna otra obra interactiva.