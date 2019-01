¿Millie Bobby Brown terraplanista? Al menos así le dijo a usuarios de Instagram

La popular "Eleven" de Stranger Things, la actriz Millie Bobby Brown se dice terraplanista en las redes sociales al menos.

¿Millie Bobby Brown terraplanista? ¿Será verdad? o quizás es joda como alguna vez lo dijo Shaquille O'Neall también. Lo cierto es que la actriz de "Stranger Things" manifestó que cree en esta teoría de que el mar no es infinito y que después se cae. (?)

Todo surgió en Instagram, donde la protagonista de la serie de Netflix respondió preguntas de los usuarios.

¿Millie Bobby Brown es terraplanista o no?

¿Crees que la Tierra es plana?, esa fue la pregunta que le hicieron en la red social.

Ahí "Eleven" respondió que vio un documental sobre una teoría conspiratoria en torno a si la Tierra es plana o redonda.

La actriz comentó que, tras verlo, se considera a sí misma “terraplanista”.

Ahí se armó una polémica, ya que la gente comenzó a molestarla y a decirle que la Tierra no es plana, a lo que ella responde: “Es que eso no lo saben”, y a continuación se pone a cantar ‘In My Feelings’ del rapero Drake.

millie bobby brown is a flat earther pic.twitter.com/DvdLoJhF53 — widows (2018) warrior (@mchellerdrgz) January 26, 2019

Uno de los comentarios más suavecitos que recibió la pobre Millie fue: