Mad Max México: ¿Por qué hay desabasto de gasolina?

México en medio del caos: el desabasto de gasolina en gran parte del territorio está provocando compras de pánico y vialidades congestionadas.

México está viviendo tiempos a lo Mad Max provocados por el actual desabasto de gasolina en muchos estados del territorio. En las calles, encuentras filas de autos que miden kilómetros: están formados para ser atendidos en las pocas gasolineras que tienen combustible.

Y aunque el desabasto es real, el pánico también lo es. Muchas personas está no sólo llenando los tanques de todos sus autos; sino también cargando tambos e incluso tinacos con gasolina por si "se acaba" y ya no encuentran más. Compras de pánico. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué no hay gasolina?

Qué pasa con la gasolina en México

Para entender lo que sucede, primero debemos saber lo que es el huachicoleo. El huachicoleo es la práctica ilícita de robar gasolina de los ductos de Pemex para revenderla en el mercado negro a menor precio. Muchas gasolineras la compraban así, robada y a bajos precios; pero la daban al precio "normal", lo que les dejaba un alto margen de ganancias. Y grandes pérdidas a Petróleos de México.

⛽Continua el #DesabastoDeGasolina… 👉 Mientras esperas horas y horas en las largas filas de la gasolinera reflexiona que este 1 de julio pudo ser diferente… Las cosas pueden mejorar en 2021 ¡Votemos por gobiernos responsables! #NoHayGasolina #DesabastoCDMX pic.twitter.com/v2xvXlhRlP — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) January 9, 2019

– Gasolina para todos.

– ¡Buuuu!

– De acuerdo, no hay gasolina para nadie.

– ¡Buuuu!

– Bueno… transporte público para unos, filas de horas para otros.

– ¡Ehhh! #DesabastoCDMX pic.twitter.com/aFWkFddahl — Barón del Huachicol (@LosSimpsonMX) January 9, 2019

Según la explicación de AMLO y el Gobierno Federal, para combatir a los huachicoleros; se ha tomado la decisión de cerrar ductos de Pemex completamente, así no podrán robar de ellos. Esto al menos hasta que descubran todos y cada uno de los puntos de robo. En la ausencia de los ductos funcionales, el combustible se está trasladando en pipas; pero la logística y grandes recorridos está haciendo que muchas gasolineras se queden sin gasolina durante un periodo. Esto, a su vez, ha provocado caos.

Por el momento no se sabe exactamente cuándo volverán a estar funcionales los ductos de Pemex; pero se cree que será en los próximos días. Mientras tanto, el presidente ha pedido a la gente que mantengan la calma y no carguen más gasolina de la que necesitan. Aunque es difícil tener calma cuando el desabasto está provocando la falta de diversos productos básicos en supermercados y tiendas a lo largo del país; pues no se ha podido lograr el transporte.

Por ahora, lo único que podemos esperar es que los ductos vuelvan a funcionar lo más pronto posible.