Conoce el McDonald's del futuro, una nueva experiencia que ya está en Chile [Fayerwayer TV]

La cadena de comida rápida McDonald's lanzó un modelo de autoservicio en el aeropuerto de Santiago. Es el puntapié inicial de toda una reestructuración.

Cada persona es un mundo, y también cada pedido en McDonald’s. No es tan fácil como solo pedir el combo con la Big Mac y listo.

Todos somos únicos, por lo que cada orden es distinta: agregarle mayo, sacarle los pepinillos, poner las papas fritas dentro del sandwich.

Sin embargo, a veces es difícil hacer entender al cajero lo que quieres exactamente, y puedes pasar un mal rato. O demoras la fila tratando de explicarle a la cajera que eres vegetariano y estás ahí para acompañar a tus amigos y que por favor te de un pan con lechuga y mayo y nada más.

Por suerte para todos, el McDonald’s del futuro hace que esta misión sea mucho más fácil y rápida.

Experiencia del Futuro de McDonalds

La marca en Chile, anunció la implementación de una nueva e innovadora plataforma de atención para los clientes llamada “Experiencia del Futuro”, un nuevo concepto en la industria de comida rápida.

De esta manera, continúa su plan de transformación y modernización iniciado en 2017, el cual implicó una inversión de U$S 10 millones en los últimos 2 años, los que se suman a los U$S 12 millones en este 2019 para implementar este novedoso sistema.

El puntapié inicial de la nueva experiencia del futuro se implementa por primera vez en Chile en el nuevo restaurante que la empresa abrió en el Aeropuerto Internacional de Santiago y, próximamente, será implementado en 10 de sus más de 80 restaurantes en el país.

Además, McDonald’s informó que planea generar 400 empleos durante 2019 para darle la oportunidad a jóvenes que puedan tener una primera experiencia de trabajo formal que les permita desarrollarse en el mundo laboral.

Hicimos la prueba en el nuevo local:

Particularmente mi pedido de McDonald’s es rarísimo (no quiero compartirlo para que no me juzguen), por lo que fue una agradable experiencia que la interfaz de la máquinas de auto atención considerara cada detalle en mi pedido.

Fui capaz de pedir exactamente todo lo que quería, sin ningún problema.

Me dieron mi número de retiro, y un ratito después apareció en las pantallas del local para que fuera a buscarlo, armado a la perfección.

Carlos González, director general de McDonald’s en Chile comentó sobre el nuevo sistema:

“Lo llamamos “Experiencia del Futuro”, que significará una forma más moderna de interacción con los clientes y estamos seguros de que su implementación no solo nos permitirá continuar posicionando a Chile como un líder en la región".