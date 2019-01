Marvel's Spider-Man recibe trajes temáticos de los Cuatro Fantásticos

A inicios de este mes se anunció que Marvel's Spider-Man pronto recibiría algo relacionado a Los Cuatro Fantásticos, y tal como se prometió tenemos que Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games han lanzado la actualización 1.14 para el juego que de forma gratuita agrega los trajes "Bombastic Bag Man Suit" y "Future Foundation Suit".

Y para los que se preguntan qué tienen que ver los Cuatro Fantásticos con Spider-Man, uno de los escritores del juego comentó lo siguiente a través de PlayStation.Blog:

Pero, es posible que se pregunten, ¿qué tienen que ver los Cuatro Fantásticos con Spider-Man?”. O tal vez no, porque saben que Spidey tiene una larga historia con los Cuatro Fantásticos, que se remonta a Amazing Spider-Man #1 de 1963, cuando nuestro novato escalador de paredes intentó unirse al equipo, ¡solo para terminar luchando contra ellos! Ese fue solo el comienzo de muchos años de aventuras (incluida la miniserie de 2010 Spider-Man/Fantastic Four, que yo escribí y fue dibujada por Mario Alberti) que nos han traído hasta hoy, con el nuevo cómic de os Cuatro Fantásticos escrito por Dan Slott escritor de mucho tiempo de Spidey y colaborador de la historia del juego.

Ha habido muchos momentos geniales Spidey/Fantastic Four para contar, pero uno de los más memorables en su ilustre historia fue en Amazing Spider-Man #258, cuando Spidey visitó las oficinas centrales de los Cuatro Fantásticos en busca de ayuda con el simbionte alienígena que llevaba como disfraz (así es, más adelante se convirtió en Venom). Los Cuatro Fantásticos se lo quitaron, pero Spidey quedó en calzoncillos (nunca haríamos algo tan tonto en el juego… esperen, me han dicho que lo hicimos). Así que Spidey tomó prestado un disfraz de los Cuatro Fantásticos… ¡pero si ellos no tienen máscaras! Entonces, para ocultar la identidad secreta de Peter Parker, Human Torch le dio una bolsa de supermercado para que se la pusiera en la cabeza. Como diría The Thing, ¡qué desencanto!

Otro capítulo de su historia compartida llegó cuando Spidey realmente se unió a los Cuatro Fantásticos, y luego se llamaron a sí mismos Future Foundation, y todos llevaban geniales disfraces blancos y negros.