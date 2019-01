Mario Kart Tour se estrenará en smartphones en marzo del 2019

Después de haber anunciado que Mario Kart Tour sería un juego para teléfonos inteligentes, Nintendo se ha mantenido en silencio respecto a este juego por mucho tiempo, silencio que continua hasta ahora.

La última información que tenemos respecto al lanzamiento del juego de carreras de Mario y sus amigos, es un tweet publicado en la cuenta oficial de Nintendo de América el 31 de Enero del 2018.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 1, 2018