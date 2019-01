Helicóptero capta a un grupo de personas jugando Mario Kart en la pantalla de un estadio

Mario Kart 8 es un juego que todos aman, tiene acción frenética que cuatro personas pueden disfrutar en la misma consola o en internet con hasta doce jugadores. Lo que nadie dijo nunca es que también se puede disfrutar en la pantalla gigante de un estadio de baseball.

El día de ayer, el helicóptero de la cadena de noticias estadounidense KCTV5 News se encontraba sobrevolando la ciudad de Kansas cuando la pantalla gigante del estadio Kauffman llamó su atención, por lo que decidieron ponerse a grabar.

Aquí está lo que captaron:

we sent our helicopter out to get aerials of Arrowhead Stadium and on its way there it noticed a game of Mario Kart had broken out on the Crown Vision board at Kauffman Stadium?? 😂 pic.twitter.com/rOy0icieVi

— Tom Martin (@TomKCTV5) January 8, 2019