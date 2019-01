Foto y video: así luce Margot Robbie como Harley Quinn en Birds Of Prey

Margot Robbie libera la primera imagen de ella como Harley Quinn en Birds of Prey. También hay tráiler.

ACTUALIZACIÓN: Todo es una estrategia preparada. De la nada Comicbook.com acaba de liberar igual un teaser trailer; con Harley Quinn y el resto del reparto de Birds of Prey.

Si hay algo que rescatarle a Suicide Squad es el trabajo de Margot Robbie como Harley Quinn. Su dominio del personaje es admirable, y tan pronto terminó la película todos ya estábamos rogando por una secuela protagonizada por ella.

Birds of Prey es el nombre de la cinta que dará continuación a la saga de esta antiheroína. La cinta se encuentra en producción y Margot Robbie ha reventado la red; subiendo a su cuenta de Instagram la primera foto de ella nuevamente en la piel de Harley Quinn:

Birds of Prey contará con la participación de Jurnee Smollett-Bell como Black Canary, Mary Elizabeth Winstead como Huntress, y Rosie Perez como Renee Montoya.

Con un guión escrito por Christina Hodson (Bumblebee); Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn), cuenta también ya con su primera sinopsis oficial:

Después de separarse de The Joker, Harley Quinn y otras tres superhéroes, Black Canary, Huntress y Renee Montoya, se unen para salvar la vida de una niña (Cassandra Cain) perseguida por un malvado señor del crimen.

Gracias a este texto podemos inferir que Jared Leto no volverá como The Joker; o en el peor de los casos su participación será mínima.

La película se estrena el 7 de febrero de 2020. Mientras aquí les dejamos la fotografía de Harley Quinn en su mayor resolución: