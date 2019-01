Slightly Mad Studios anuncia Mad Box, "la consola más potente jamás creada"

El director general del estudio detrás de Project Cars dice que la consola se lanzará en tres años.

En una noticia que parece del 28 de diciembre, tenemos que se ha dado a conocer que Slightly Mad Studios está trabajando en una nueva consola llamada Mad Box que aseguran será la más potente que se ha fabricado hasta la fecha.

Ian Bell, director general del estudio detrás de títulos como Project CARS y Need for Speed: Shift, estuvo en entrevista con Variety donde reveló la comentada Mad Box, señalando que será un sistema independiente similar a Xbox One y PlayStation 4 que tendrá soporte para los cascos de Realidad Virtual más importantes y con especificaciones equivalentes a un PC muy rápido dentro de dos años.

Bell señala que actualmente están en conversaciones con fabricantes de componentes, así que aún no hay nada definido, pero se espera que la consola se lance en alrededor de tres años y sea capaz de correr juegos antiguos y nuevos de todos los desarrolladores.

The Mad Box is coming. — Ian Bell SMS (@bell_sms) January 2, 2019

¿Qué es la Mad Box? Es la consola más potente jamás construida. Literalmente es una locura. ¿Quieren 4K, quieren Realidad Virtual a 60FPS? ¿Quieren un motor gratuito para desarrollar sus juegos? Lo tienes.

Esta información comenzó a circular cuando Ian Bell publicó tuits hablando al respecto, y aunque en un principio se creía era una noticia falsa ya que la cuenta de Twitter era nueva, más tarde fue retuiteada por Slightly Mad Studios y confirmada por el mismo ejecutivo en Variety.

A decir verdad suena complicado que un estudio con un equipo relativamente pequeño pueda crear y lanzar esta Mad Box que promete ser la más potente jamás creada, pero habrá que esperar para ver qué es lo que se traen entre manos.