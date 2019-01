La Luna se alineó con Venus y Júpiter y se pudo ver desde la Tierra

Cada vez que la Luna se ve involucrada en un evento astronómico es algo que da de qué hablar, en especial porque nuestro satélite natural ha sido la inspiración por excelencia para artistas y científicos por igual.

El día de ayer, justamente ocurrió un evento que hizo que las personas de todo el mundo sacaran sus mejores cámaras y las apuntaran al cielo, porque la Luna se pudo ver alineándose con los planetas Venus y Júpiter.

Por medio de varias publicaciones en redes sociales, los usuarios de Internet se maravillaron con el espectáculo que se podía ver sin equipos especiales ni telescopios.

Todas las personas que pudieron ver este evento lo hicieron a tempranas horas de la mañana, antes de que el Sol saliera gracias a que los planetas y la Luna se podían ver brillar con total facilidad.

The Moon, Venus & Jupiter this morning. 30.01.2019. Leipzig, Germany. #StormHour #ThePhotoHour pic.twitter.com/GJDvevDKDR

Chilly dog walk this morning, but the sky is glorious! Jupiter and Venus, I believe. Stay warm, everyone!🌞 pic.twitter.com/8k7WS6bSLF

— Jen (@jen172334) January 30, 2019